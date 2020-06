Cidades Apenas quatro cidades em Goiás não têm casos suspeitos de coronavírus Vírus avança pelo interior do Estado e municípios registram elevação abrupta no número de casos confirmados

Campos Verdes, Guarinos, Novo Planalto e Palestina de Goiás são os únicos entre os 246 municípios goianos que ainda não registraram casos suspeitos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o que mostra o avanço da doença pelo interior de Goiás, segundo os dados desta terça-feira (23) do painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Contudo, no sistema do gov...