Cidades Apenas 60% dos feirantes da Hippie devem retornar em 21 de julho Depois de quatro meses sem funcionar, novo decreto permite que feiras especiais retornem este mês. Presidente da associação estima que metade dos feirantes não retornem por falta de condição e por serem grupo de risco

