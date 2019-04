Vida Urbana Apenas 6 pediatras se inscreveram no chamamento da Prefeitura de Goiânia

Apenas seis médicos se inscreveram no chamamento da Prefeitura de Goiânia para trabalhar como pediatra de urgência nos Centros de Atendimento Integrado de Saúde (Cais) da capital. O edital de chamamento foi publicado no dia 4 e foi uma resposta à crise da pediatria no Estado. Nos últimos dois anos, a quantidade de pediatras atuando na urgência das unidades do município ca...