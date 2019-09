Cidades Apenas 13 unidades ainda possuem vacina contra o sarampo em Goiânia; veja onde encontrar Desde agosto, a procura pela vacina contra a doença na capital aumentou em quase 400% se comparado a julho

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia atualizou no fim da tarde desta quinta-feira (12) a lista com os postos e as unidades de saúde que ainda possuem doses da vacina tríplice viral contra o sarampo. Desde o mês de agosto, a procura pela vacina contra a doença na capital aumentou em quase 400% se comparado a julho. Além disso, chegou a 125% a cobertura vacina...