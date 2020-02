Cidades Apartamento pega fogo no Setor Bueno, em Goiânia Três viaturas de combate as chamas estão no local para controlar a situação

Um apartamento no 21º andar de um prédio, na Rua T-50, no Setor Bueno, em Goiânia, pegou fogo na tarde deste domingo (2). Testemunhas disseram que uma grande quantidade de fumaça e um cheiro forte de borracha queimada estaria vindo do local. Três viaturas do Corpo de Bombeiros já estão no local para controlar a situação. Ainda não há registro de fer...