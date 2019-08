Cidades Apartamento pega fogo com a família dentro em Goiânia Uma criança de 6 anos teria acordado a mãe dizendo que o quarto do irmão estava pegando fogo

Um apartamento pegou fogo enquanto a família ainda estava dentro do local na manhã deste sábado (10), na Rua Osmar Rodrigues, no Residencial Buena Vista I, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros relatou que as chamas atingiram um dos quartos do imóvel, que fica no segundo andar. Um dos filhos de 6 anos acordou a mãe para contar que o quarto do irmão estava pegando fogo. ...