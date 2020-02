Cidades Aparelhos de celulares apresentam atraso de uma hora mesmo sem horário de verão Google orienta usuários a retornar ao horário normal de forma manual. Mesmo problema foi detectado em 2019 quando o horário especial foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro

Suspenso por uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão continua confundindo a cabeça dos brasileiros. Neste domingo (16) alguns usuários de celulares tiveram problemas porque o sistema de seus aparelhos alterou o relógio, reduzindo uma hora como se o horário especial ainda estivesse em vigor. Mas o próprio dono do aparelho pode mudar isso, conforme orientação do...