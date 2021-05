Cidades Aparecida vacina pessoas com deficiência e comorbidades acima de 50 anos a partir desta quarta (12) Vacina está disponível sem necessidade de agendamento; vacinação de gestantes e puérperas segue suspensa depois de recomendação da Anvisa

Aparecida começa a vacinar nesta quarta (12) pessoas com comorbidades e que tenham 50 anos ou mais, bem como pessoas com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com essa faixa etária acima de 50 anos. Não há necessidade de agendamento. Gestantes e puérperas acima de 18 anos, com ou sem comorbidades, deverão aguardar a reto...