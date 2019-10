Cidades Aparecida transfere feriado do servidor público para sexta-feira (25) Apenas serviços essenciais para a população, como unidades de saúde de urgência e coleta de lixo serão realizados normalmente

A prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do prefeito Gustavo Mendanha decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas da cidade na sexta-feira (25), pelo Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. O decreto de nº 430 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida na edição desta quarta-feira (23). A prefeitura explica que...