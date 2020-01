Cidades Aparecida oferece 350 vagas para esportes e atividades culturais para crianças e adolescentes Além do futebol, natação e xadrez os alunos terão reforço escolar, aulas de músicas, canto e dança, e acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos

A Prefeitura de Aparecida está oferecendo 350 vagas para atividades culturais e esportivas destinadas a crianças e adolescentes 6 a 15 anos que moram no município. Além do futebol, natação e xadrez os alunos terão reforço escolar, aulas de músicas, canto e dança, e acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos. As vagas são disponibilizadas no contra turno ...