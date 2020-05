O município de Aparecida irá realizar teste sorológico para Covid-19 em 1.200 pessoas a partir desta semana, revelou o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), em entrevista coletiva via videoconferência, no início da noite desta segunda-feira (4). A previsão é que os testes sejam iniciados até quinta-feira (7), informou o secretário de saúde Alessandro Magalhães.

“A previsão é que comecemos ainda nesta semana, entre quarta e quinta-feira. Vamos ter essa definição (da data de início) amanhã, após uma reunião. Será um sorteio aleatório, feito por computador, para definir os domicílios. O profissional de saúde irá, com um funcionário, fazer o questionário e o teste rápido. Toda população está suscetível, então queremos entender a prevalência da doença e qual população está sob risco. A cada 15 dias, vamos realizar a pesquisa e os testes”, detalhou o secretário Alessandro Magalhães.

“São duas coisas. Faremos o teste sorológico com as pessoas, definidas por sorteio aleatório, e também faremos um questionário para tentar entender onde estava frequentando. Vamos fazer teste com 1.200 pessoas, nos quatro cantos de Aparecida”, reforçou o prefeito do município.

Gustavo Mendanha participou, durante a tarde, de reunião, via videoconferência, com os prefeitos de Anápolis (Roberto Naves) e de Goiânia (Iris Rezende); o secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino; o secretário estadual de Desenvolvimento e Inovação, Adriano Lima, entre outros. O objetivo foi unificar as ações de combate ao novo coronavírus nos municípios.

Após decidir pela reabertura de 82% do comércio, Gustavo Mendanha garante que tem monitorado os números e, em caso de aumento na ocupação dos leitos de UTIs, a decisão pode ser revogada.

“Pelos números que foram apresentados, Aparecida ainda está com taxa de isolamento, maior do que Goiânia e Anápolis. A partir de hoje, voltamos a ter fiscalização nas ruas. Entendo que as medidas, como escalonamento e revezamento nos comércios, fazem com que não tenhamos contágio por pessoas. Estamos avaliando todos os dias os novos casos e aqueles que já foram curados para dar novos passos. Está previsto no nosso comitê que, se chegar a 70% de ocupação dos nossos leitos, faremos lockdown e a cidade vai ser fechada totalmente”, garantiu. De acordo com o boletim epidemiológico da secretaria municipal, Aparecida tem 62 casos confirmados, sendo 38 de pessoas que trabalham na saúde.

A obrigatoriedade do uso de máscaras também está sendo avaliada em Aparecida. Antes, a prefeitura está adquirindo 120 mil máscaras para distribuir para a população. “Estamos estudando cobrar da população o uso das máscaras, de forma obrigatória, inclusive com sanções (multas) para quem descumprir. É algo que tem de passar pelo comitê e, talvez, até pela Câmara Municipal, então vai exigir uma discussão”, detalhou o prefeito Gustavo Mendanha.