Cidades Aparecida fica fora de decreto do Estado Município informa que escalonamento intermitente é semelhante à regra estadual de 14 dias fechados por 14 dias abertos. Outras cidades terão decretos a partir de amanhã

Com a publicação de um decreto estadual (leia mais na página 4), muitas prefeituras goianas ainda estudam como deverão se portar diante da necessidade de regras para garantir o isolamento social com vistas à redução de novos casos de Covid-19. O governador Ronaldo Caiado (DEM) determinou que as atividades não essenciais sejam suspensas por 14 dias, seguidos de 14 dia...