Vigilantes que teriam dormido durante escolta serão desligados após fuga de preso em Aparecida

Os dois vigilantes penitenciários temporários que teriam dormido durante a escolta do preso Wericles Batista Fernandes, que fugiu do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) na madrugada deste sábado (26), tiveram os seus contratos rescindidos. A informação foi confirmada para a reportagem do POPULAR pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Ainda de de ...