Cidades Vigilante penitenciário temporário e mulher são executados a tiros em Aparecida de Goiânia Equipes da polícia e do Instituto Médico Legal estão no local

Atualizada às 11h40. O vigilante penitenciário temporário Elias de Souza Silva, de 38 anos, e a mulher dele foram executados a tiros na manhã desta quinta-feira (18) na Rua Mabel, no setor Vale do Sol, próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares, Elias teria acabado de sair do plantão de 24 horas. A identidade da mulher ain...