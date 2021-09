A Prefeitura de Aparecida de Goiânia retomou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos nesta quarta-feira. Ao todo, foram disponibilizados seis postos espalhados pela cidade para aplicação da primeira dose, por agendamento. Há ainda o drive-thru da Cidade Administrativa que atende por demanda espontânea.

Já a aplicação da segunda dose é realizada em cinco unidades de saúde das 8h às 16h, na central de Imunização e no drive no estacionamento do Aparecida Shopping, das 8h às 18h e no drive do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Gestantes, puérperas, profissionais da saúde, educação e pessoas com comorbidades ou deficiência que ainda não foram vacinados podem agendar o atendimento pelo aplicativo Saúde Aparecida.

Confira:

1ª dose sem agendamento - drive-thru (8h às 18h)

- Drive-thru da Cidade Administrativa: Rua Gervásio Pinheiro, APM, no Residencial Solar Central Park.

1ª dose com agendamento – pedestres (8h às 16h)

- UBS Andrade Reis: Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis

- UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II

- UBS Jardim Olímpico: Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico

- UBS Jardim Florença: Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença

- UBS Veiga Jardim: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública

- Centro Municipal de Imunização: Rua São Domingos, 100, Centro

2ª dose sem agendamento (Pfizer e Astrazeneca) - As UBS´s atendem das 8h às 16h e a central e o drive das 8h às 18h

- Drive-thru do Centro de Especialidades – Avenida C-6, Jardim Boa Esperança. De segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 17h

- Drive-thru do Aparecida Shopping – Av. Independência, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa;

- UBS Andrade Reis: Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis

- UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II

- UBS Jardim Olímpico: Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico

- UBS Jardim Florença: Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença

- UBS Veiga Jardim: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública

- Centro Municipal de Imunização: Rua São Domingos, 100, Centro

2ª dose sem agendamento (Coronavac)

- Drive-thru do Aparecida Shopping – Av. Independência, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa.