Cidades Vacinação: 30% da população adulta de Aparecida já recebeu a primeira dose Dentre as mais de 130 mil pessoas vacinadas, 42.196 receberam a segunda dose

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou que, até o último sábado (12), 30% da população adulta do município já havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, foram 130.230 pessoas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Aparecida de Goiânia tem 422.666 moradores com idade acima de 18 anos, faixa etária...