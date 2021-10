Cidades Vídeo mostra motorista indo embora de posto de Aparecida sem pagar por abastecimento; assista O motorista, ainda não identificado, deveria ter pago R$ 180 pelo combustível

Câmera de segurança de um posto de combustível de Aparecida de Goiânia registrou o momento em que um motorista abastece o veículo no local e vai embora em seguida, sem pagar. O caso aconteceu no domingo (10) em um posto do anel viário de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. View this post on Instagram ...