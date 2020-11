Cidades Tatuador é morto a tiros em Aparecida de Goiânia Dois homens chegaram ao estúdio, atiraram e fugiram, informou o Grupo de Investigação de Homicídios do município

Um tatuador foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (18), no Setor Nova Cidade, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. Segundo informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), dois homens chegaram ao estúdio, atiraram e fugiram. A especializada investiga a motivação do crime. Câmeras de segurança flagraram os suspeitos entran...