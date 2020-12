Cidades Suspeito de tráfico de drogas é preso em Aparecida de Goiânia

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (8) no setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia. Com ele, a Polícia Militar (PM) encontrou cerca de 12 quilos de maconha, balanças de precisão e dinheiro em espécie. A equipe fazia patrulhamento pelo setor e tentou abordá-lo. No entanto, ele fugiu para uma casa, na qual os obj...