Suspeito de roubar celular morre em ação policial em Aparecida de Goiânia

Um homem que teria acabado de roubar um celular foi morto a tiros por policiais na madrugada desta sexta-feira (28) no setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Segundo informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), após o roubo a vítima acionou a Polícia Militar (PM), e equipe do Comando de Policiamento Especializado começo...