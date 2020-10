Cidades Suspeito de participar de briga entre torcidas em shopping de Aparecida é preso por tráfico Homem é conhecido como “porco” e segundo polícia seria integrante de uma facção criminosa em outro Estado

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (20), um homem suspeito de participar de uma briga entre torcidas no Aparecida Shopping, no último domingo (11). O homem foi abordado no Setor Girassóis, em Aparecida de Goiãnia, em uma motocicleta vermelha, próximo a uma distribuidora de bebidas. Na residência, os militares encontraram 21 kg de maconha, uma balança d...