Cidades Suspeito de estuprar a enteada é preso em Aparecida de Goiânia De acordo com a PM, ato aconteceu quando a mãe da vítima saiu de casa para um estágio

Um homem de 27 anos foi preso neste sábado (21) suspeito de estuprar a enteada de 17 anos, no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da adolescente saiu de casa para um estágio pela manhã e o padrasto teria imobilizado a vítima e a obrigado a praticar relações sexuais com ele. A PM foi acionada e conseguiu prender o auto...