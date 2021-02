Cidades Sinsep diz que ameaças contra trabalhadores do sistema penal vinham ocorrendo há cerca de um ano Na manhã desta sexta-feira (18), o vigilante temporário Elias de Souza Silva, de 38 anos, foi morto ao lado da mulher, depois de sair do plantão no complexo prisional de Aparecida de Goiânia

Presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás (Sinsep-Go), Maxsuell Miranda Das Neves disse ao POPULAR que a execução do vigilante temporário e de sua mulher na manhã desta sexta-feira (18) foi um a retaliação por medidas tomadas pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) dentro do complexo prisional de Aparecida de G...