O Sistema Municipal de Emprego (SIME), da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, divulgou 540 vagas de emprego nesta segunda-feira (9). Entre as oportunidades estão: auxiliar de produção, auxiliar de serviços Gerais, frentista, montador soldador, motorista de caminhão, auxiliar de monitoramento, vendedor externo, faqueiro, costureiro (a) e costureira em Geral.

Para concorrer, o trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) por meio do site http://trabalho.aparecida.go.gov.br/. Em seguida, no dia e horário agendados, comparecer a uma das três unidades do SAC, na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela; na do Parque Flamboyant; ou no SAC do Parque Veiga Jardim, apresentando seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.