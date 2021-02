Cidades Servidores municipais da área da saúde protestam por melhoria salarial em Aparecida de Goiânia Manifestação ocorreu na manhã desta terça-feira, em frente à Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia

Servidores municipais da área da saúde de Aparecida de Goiânia realizam na manhã desta terça-feira (9) um protesto em frente à Câmara Municipal. De acordo com informações preliminares, os manifestantes pedem melhorias no salário, que estaria congelado. Segundo alguns servidores, houve uma tentativa de negociação com o município por um reajuste, mas não obtiveram sucesso. Em respos...