Cidades Servidores da saúde protestam em Aparecida de Goiânia Entre os pedidos, categoria reivindica o cumprimento do plano de carreira, estabelecido em 2014, a reestruturação da tabela salarial e a inclusão dos motoristas de ambulância e funcionários do administrativo na lei do Plano de carreira

Servidores da saúde realizaram, na manhã desta quinta-feira (13), uma manifestação em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana na capital. A categoria reivindica o cumprimento do plano de carreira, estabelecido em 2014, a reestruturação da tabela salarial, a inclusão dos motoristas de ambulância e funcionários do administrativo nessa lei do plano de carreira, o r...