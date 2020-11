Cidades Rompimento de rede pode deixar bairros sem água em Aparecida de Goiânia Por meio de nota, a Saneago informou que equipes estão no local e realizam uma manutenção emergencial

Um vazamento de água foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) na Rua São João com a Rua Damasco, no setor Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Há muita água na via e por isso o trânsito ficou um pouco afetado. Em nota, a Saneago informou que equipes estão no local e realizam manutenção emergencial para consertar uma rede que se rompeu nesta madrugada. De aco...