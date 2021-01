Cidades Presos são flagrados em tentativa de fuga em presídio de Aparecida de Goiânia Dois homens tentaram fugir pelo telhado, mas foram vistos no sistema de monitoramento e frustrados pelos agentes

Dois presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foram flagrados em tentativa de fuga na noite desta quinta-feira (7). De acordo com a administração penal, os dois homens cumprem pena no Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. Segundo o relato, a tentativa foi percebida pelos servidores plantonistas pelo sistema de videomonitoramento da unidade. Os doi...