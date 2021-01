Um homem, de 45 anos, suspeito de espancar uma diarista até a morte em Aparecida de Goiânia foi preso temporariamente na quarta-feira (29). Ele estava escondido em uma empresa de reciclagem no Setor Pappilon Park. O crime aconteceu no dia 7 de janeiro de 2021.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Denise Alves Fernandes, de 54 anos, fazia faxina na casa do suspeito e, ao ver o homem agredindo a esposa, interveio para defender a patroa. O suspeito iniciou, então, diversas agressões, entre socos e chutes, contra a diarista.

Denise foi atingida na região da face, causando múltiplas lesões. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), mas morreu no dia 14 de janeiro deste ano, em decorrência de traumatismo cranioencefálico. A mulher do suspeitos e testemunha da agressão confirmaram as agressões contra a vítima.

O homem, de acordo com a polícia, já foi condenado em 2007 por homicídio doloso, ocorrido em Aparecida de Goiânia. Ele também responde por violência doméstica contra a irmã, ocorrida em 2018, e da própria mãe, em 2020, ambas com medidas protetivas decretadas pela Justiça.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e pode pegar até 30 anos de prisão.