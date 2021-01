Cidades Prefeitura de Aparecida oferece 10 leitos de UTI para atender pacientes de Manaus com Covid-19 Prefeito Gustavo Mendanha informou, em suas redes sociais, que os leitos ofertados são do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia

Atualizada às 13h27. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), informou que colocou dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital Municipal à disposição para atender os pacientes com Covid-19, que serão transferidos de Manaus (AM) para Goiás. A capital do Amazonas está em colapso na saúde, sem oxigênio para atender todos os paci...