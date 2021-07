Trânsito tumultuado, na manhã desta quinta-feira (8), no cruzamento das avenidas Rio Verde com a Tapajós, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Um poste da rede elétrica caiu sobre a via após um acidente envolvendo um caminhão cegonha.

Por conta disso, falta energia na região e os semáforos não estão funcionando. Além disso, os condutores que passam pela Avenida Tapajós precisam passar pela calçada devido ao poste caído sobre a via.

A prefeitura de Aparecida informou que agentes da Secretaria de Trânsito já foram direcionados ao local para orientar os condutores.