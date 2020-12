Cidades Possível contaminação no Ribeirão das Lajes, após abate de cavalos, é investigada em Aparecida Para o superintendente da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Juliano Cardoso, a preocupação maior é com as famílias que moram na região e que tiveram certo contato com a água

Uma possível contaminação no Ribeirão das Lajes, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, é investigada por equipes da Defesa Civil do Município. A suspeita da entidade se dá após a descoberta de um abate clandestino de cavalos na Serra das Areias, próximo ao manancial. Para o superintendente da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Juliano Cardoso, a preocu...