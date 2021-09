Cidades Polícia prende cinco suspeitos de envolvimento no roubo a agência bancária em Aparecida de Goiânia Um sexto suspeito segue foragido é procurado

Cinco suspeitos de envolvimento no roubo à agência da Caixa Econômica Federal (CEF) no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, foram presos durante esta quarta-feira (9), dia do crime. Com os detidos, os policiais recuperaram mais de R$ 276 mil. Segundo o Tenente Coronel Nóbrega, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, há mais um suspeito que continua sendo ...