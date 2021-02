Cidades PM resgata cerca de 500 pássaros em casa, em Aparecida de Goiânia Um homem, que já tinha passagens por crime ambiental, receptação e associação criminosa, foi preso em flagrante

Cerca de 500 pássaros de espécies como canário da terra, pintassilgo e azulões foram resgatados de uma casa no Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma pessoa denunciou que um homem estava comercializando as aves. Uma equipe da PM foi até o local e encontrou aproximadamente 40 gaiolas pela casa. O suspeito foi preso e...