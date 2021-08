Cidades PM mata pit bull com tiro na cabeça durante abordagem policial em Aparecida de Goiânia A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar sobre a conduta do policial, mas não houve retorno até o momento

Câmeras de segurança registraram o momento em que um policial militar atira e mata uma cadela da raça pit bull, durante uma abordagem em uma casa do Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, na noite de sexta-feira (20). O alvo dos PMs seria o dono do animal, que cumpre pena com tornozeleira eletrônica, após uma denúncia de tráfico de drogas no local. Nas imagen...