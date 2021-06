Aparecida de Goiânia dará início à vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 48 anos de idade na próxima terça-feira (15). O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB) em sua conta no Twitter. “Bora avançar na vacinação?”, escreveu.

Para receber a vacina, basta procurar os postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, entre 8h e 17h, sem necessidade de agendamento. Nos postos de vacinação para pedestres é preciso fazer o agendamento prévio pelo aplicativo Saúde Aparecida. Confira os locais: Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central Municipal de Imunização.

A Prefeitura também informou que a aplicação da segunda dose dos imunizantes segue normalmente. Quem já estiver com o prazo adequado para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados das 8 às 17 horas.