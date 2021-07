No sábado (10), Aparecida de Goiânia dará início à vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir de 37 anos. Em sua conta no Twitter, o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), que tem 38 anos, anunciou a ampliação da faixa da etária e comemorou que agora poderá ser vacinado. “Agora chegou a minha vez! Vacina boa é vacina no braço!”, escreveu.

A aplicação da primeira dose segue sendo aplicada sem agendamento no drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8h às 17h. Quem optar pela modalidade pedestre, deve agendar o atendimento pelo aplicativo Saúde Aparecida em uma das cinco unidades de saúde disponibilizadas pelo município.

