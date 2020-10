Cidades Personal trainer é preso em Aparecida de Goiânia por venda de anabolizantes O suspeito foi detido por crime contra a saúde pública de altíssimo potencial ofensivo, uma vez que a droga tem efeito prejudicial à saúde

Um personal trainer foi preso na terça-feira (20) por vender anabolizantes para os seus alunos no Setor Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), o suspeito foi flagrado enquanto recebia uma encomenda com grande quantidade da droga. O suspeito foi de...