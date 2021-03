Cidades Pacientes do Hmap com Covid-19 são tratados com o capacete Elmo O uso do equipamento criado no Ceará evita em até 60% o procedimento de intubação

Dois pacientes com Covid-19 internados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), município da região metropolitana, foram tratados com Elmo, uma espécie de capacete de respiração não invasivo criado no Ceará. O equipamento pode ser utilizado em enfermarias e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Gerente multiprofissional do Hmap, a fisioterapeuta Eliene...