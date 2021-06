Cidades Operação fecha fábrica clandestina de agrotóxicos em Aparecida de Goiânia Um homem foi preso e nove toneladas do produto foram apreendidas

Uma fábrica clandestina de agrotóxicos instalada em Aparecida de Goiânia foi fechada, nesta quinta-feira (10), durante uma operação realizada entre o Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar. No local, um homem foi preso e apreendidas nove toneladas do produto. Os produt...