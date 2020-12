Cidades Operação contra tráfico de animais silvestres prende um em Aparecida de Goiânia A ação é realizada pela Polícia Federal de São Paulo e além de Goiás cumpre mandados no Mato Grosso do Sul, Paraná e Pernambuco

A Polícia Federal de São Paulo (PF SP) realiza nesta sexta-feira (4) a operação Uruatau 2 com desdobramentos em Goiás. A ação visa desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres. No início desta manhã, equipes da PF e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estiveram em uma casa no setor Rosa dos V...