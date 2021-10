A analista de telecomunicações Amanda Paiva, de 26 anos, afirma que foi vítima de homofobia na última quinta-feira (7) ao tentar realizar o orçamento para a própria festa de casamento no espaço de eventos Villa di Lucca, localizado em Aparecida de Goiânia. O atendimento realizado pelo WhatsApp foi finalizado após a jovem questionar se o local já havia realizado alguma união LGBT. A resposta da empresa foi de não era “o foco” do local e depois disso, Amanda foi bloqueada e impedida de prosseguir com o orçamento. Agora, ela se prepara para registrar, formalmente, a denúncia contra a empresa. Procurada, a Villa di Lucca ainda não se pronunciou.

Amanda conta que ficou noiva no último dia 3 de outubro e na última semana decidiu começar os orçamentos para a festa de casamento. Ela e a noiva estão juntas há 4 anos, mas não conseguiram, sequer, descobrir o valor da locação do espaço. A ideia é que o casamento seja realizado entre julho e setembro de 2022. “Enviei uma mensagem pelo Instagram, eles não responderam, então fui para o contato do WhatsApp. O dono começou a me apresentar as informações básicas e sugeriu uma visita. Foi aí que eu perguntei se eles já haviam realizado alguma cerimônia LGBT”, conta.

O print da conversa foi compartilhado diversas vezes pelo Twitter e Amanda também se pronunciou pelo próprio perfil do Instagram. Na imagem, a empresa responde: “Já sim, mas te agradeço q não é o nosso foco! Obrigada”. A analista ainda questiona e insiste: “Como assim? O foco não é eventos? Gostaria de prosseguir com o atendimento”, diz, sem ser respondida. Ela conta que nunca havia passado por uma situação de preconceito desta forma e que inicialmente nem entendeu o que estava acontecendo.

“Eu não entendi quão grave era o que tinha acontecido. No dia seguinte vi que eles não tinham me respondido e mandei uma nova mensagem. Aí percebi que a foto não aparecia, a mensagem não chegava porque eu havia sido bloqueada. Quando eu entendi, fique em choque e aí veio a revolta. Minha noiva já tinha se pronunciado pelas redes dela e ela ficou muito mal. Decidi fazer o mesmo e aí ganhou uma repercussão imensa”.

O vídeo compartilhado em formato de Reels pelo Instagram teve mais de 13 mil visualizações. A partir daí, muitas pessoas começaram a comentar fotos na conta do espaço de festa. Amanda, que também foi bloqueada no perfil do Instagram, conta que não foi a única. “Uma prima e alguns amigos também foram bloqueados por eles e a empresa chegou a apagar vários comentários que cobravam um posicionamento”, finaliza.