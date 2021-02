Cidades Mulher é presa suspeita de maus-tratos contra animais em Aparecida de Goiânia Policiais chegaram até a residência após denúncia de vizinhos

Uma mulher, de 44 anos, foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos contra animais. A prisão aconteceu após denúncias de moradores que vivem próximo à casa da investigada, no setor Cidade Satélite São Luiz, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. No local, policiais civis constataram que a residência estava trancada e abandonada, com ex...