Cidades Morre quinto paciente de Manaus com Covid-19 transferido para hospital em Aparecida de Goiânia Óbito foi registrado na noite deste domingo. Homem, de 43 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva da unidade

Morreu na noite deste domingo (7), o quinto paciente transferido de Manaus com Covid-19 para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), na região metropolitana da capital. O homem, de 43 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e o óbito foi registrado por volta das 20h41. Outros três pacientes seguem internados no HMAP. Segundo o bole...