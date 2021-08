A Prefeitura de Aparecida de Goiânia chegou à faixa etária dos 30 anos na vacinação contra a Covid-19. Contudo, algumas pessoas acima dessa idade ainda não haviam sido vacinadas, e aproveitaram a “Super Quarta”, neste dia 4, para receberem a primeira dose do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação de mais de duas mil doses do imunizante está sendo realizada em 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), na Central de imunização e nos drive-thrus Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades.

O objetivo da força-tarefa de vacinação é atender ao público que ainda não foi imunizado, conforme explicou a Superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Daniela Ribeiro. “O nosso interesse de lançar essas mais de duas mil doses de vacinas é para aproximar aquele morador que não tem condições de ir até um drive-thru”. Esse foi o caso do Paulo Sérgio da Luz, que aos 43 anos ainda não havia recebido a primeira dose da vacina. “Eu vi uma matéria que o prefeito havia mandado mais doses para as UBS’s e decidi entrar novamente no aplicativo. Desde quando chegou minha idade eu venho tentando agendar, pois não tenho tempo de pegar fila no drive”, pontuou.

Os postos em formato drive-thru funcionam das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento. A Central Municipal de Imunização também funciona das 8h às 18h mediante agendamento para a primeira dose. Já as UBS´s funcionam das 8h às 17h, também mediante marcação para dose 1. No caso da 2ª dose, tanto o drive do Aparecida Shopping quanto as UBS’s e a Central não precisam de agendamento para aplicação do reforço. É importante ressaltar que o reforço da Pfizer só estará disponível a partir do dia 10 de agosto, data que completa 12 semanas do primeiro lote de D1 recebido dessa vacina. Portanto, não haverá adiantamento da segunda dose desse imunizante.

Balanço

De acordo com a SMS, Aparecida aplicou 337.351 doses desde o início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. Deste total, 245.211 receberam a 1ª dose e 76.350 a 2ª e 15.790, a dose única. Ainda segundo a pasta, até o dia 2 de agosto o estoque disponível no município era de 16.110 doses para a 1ª aplicação e 28.325 para a 2ª.

Até o momento, Aparecida recebeu 258.141 doses de 1ª aplicação, 110.360 para 2ª e 15.870 doses de dose única totalizando 384.371 doses recebidas. Com as doses aplicadas, a cidade imunizou até o dia 2 de agosto 58% da população adulta com pelo menos a 1ª dose e 21,8% da população está completamente imunizada.