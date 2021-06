Atualizada às 10h04.

Os moradores de Aparecida de Goiânia a partir de 50 anos seguem sendo vacinados nesta segunda-feira (14). No momento da imunização é necessário apresentar de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

O imunizante é ofertado em postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Na modalidade pedestre a vacinação é realizada nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização e é necessário agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. As vagas são liberadas diariamente, ao fim do dia.

Para os moradores que já podem tomar a segunda dose, a orientação é procurar o drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados das 8 às 17 horas.

O reforço também está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento.

Assim como na primeira dose no reforço também é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a segunda dose for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.