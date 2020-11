Uma unidade da rede de fast-food McDonald’s em Aparecida de Goiânia, está com 96 vagas de trabalho abertas para o cargo de atendente de restaurante.

De acordo com a empresa, não precisa ter ensino superior e nem experiência profissional. Os contratados terão benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e alimentação no restaurante. Já o valor do salário não foi divulgado.

Os interessados podem se candidatar pelo site da rede. Não há prazo final para a inscrição, pois o currículo do candidato permanece cadastrado na empresa e ainda pode ser selecionado em outro momento.