Cidades Mãe e padrasto de criança encontrada sozinha em casa de Aparecida estão mortos Informação é da GCM; mortes estão sendo investigadas e teriam ocorrido antes da localização do menino, de 3 anos de idade

A Guarda Civil Metropolitana de Aparecida de Goiânia (GCM) descobriu que a mãe e o padrasto do menino de 3 anos de idade encontrado sozinho em uma casa no Conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia, morreram antes do resgate da criança. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município investiga se foram assassinados. Os agentes da GCM encontrar...