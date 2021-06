Cidades Longas filas se formam em drive antes do início da vacinação contra Covid-19, em Aparecida Nesta segunda-feira, o município vacina pessoas a partir de 55 anos

Atualizada às 10h37. Longas filas se formaram, no início da manhã desta segunda-feira (7), antes do início da vacinação contra a Covid-19 no drive-thru instalado na Cidade Administrativa, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. A reportagem da CBN Goiânia esteve no drive da Cidade Administrativa e constatou as filas. ...