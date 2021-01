Cidades ‘Levando no coração sentimento de gratidão’, afirma paciente de Manaus após receber alta João Bosco Couto de Araújo, 60 anos, foi um dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva

João Bosco Couto de Araújo, 60 anos, é outro paciente com Covid-19 de Manaus que recebeu alta na manhã desta quarta-feira (27). Ainda na recepção do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) ele contou que está retornando para casa com um misto de sentimentos. “É alegria, satisfação e gratidão para com as pessoas (profissionais) que foram maravilhosos.” Ele contou...